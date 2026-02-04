США отправили войска в Нигерию

Reuters: США отправили группу военных в Нигерию

США направили в Нигерию небольшую группу военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Это привело к расширению сотрудничества между нашими странами, в том числе и к включению в него небольшой американской команды, которая обладает уникальными возможностями, имеющимися в Соединенных Штатах», — заявил глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) Дагвин Р.М. Андерсон.

Ранее нигерийцы направили послание президенту США Дональду Трампу после авиаударов США по террористам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии.

