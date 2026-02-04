Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 4 февраля 2026Бывший СССР

Стал известен уровень осведомленности Киева о договоренностях Москвы и Вашингтона

«Страна.ua»: Зеленский не осведомлен о договоренностях Трампа и Путина
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не осведомлен о договоренностях лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом делает вывод издание «Страна.ua».

Анализируя обвинения украинского лидера в сторону России о нарушении энергетического перемирия, издание обратило внимание, что Трамп однозначно поддержал Москву в том, что приостановка ударов завершилась, согласно договоренностям, 1 февраля.

«Таким образом все вчерашние заявления Зеленского не просто "повисли в воздухе", а были прямо опровергнуты тем, кому они адресовались — Трампом», — пишет «Страна.ua».

Зеленский, в таком случае, как отмечает издание, понятия не имеет о чем договариваются Путин и Трамп, поскольку не продвигал бы активно идею перемирия «от пятницы до пятницы».

«А сколько еще есть пунктов договоренностей Трампа и Путина, о которых в Киеве ничего неизвестно, можно только догадываться», — добавляют авторы.

Ранее Трамп заявил, что Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине. Он также сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным. Однако глава Белого дома не раскрыл детали и дату разговора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожную ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Личность пропавшего на Кипре российского предпринимателя подтвердили

    Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok