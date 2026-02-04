Стал известен уровень осведомленности Киева о договоренностях Москвы и Вашингтона

«Страна.ua»: Зеленский не осведомлен о договоренностях Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не осведомлен о договоренностях лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом делает вывод издание «Страна.ua».

Анализируя обвинения украинского лидера в сторону России о нарушении энергетического перемирия, издание обратило внимание, что Трамп однозначно поддержал Москву в том, что приостановка ударов завершилась, согласно договоренностям, 1 февраля.

«Таким образом все вчерашние заявления Зеленского не просто "повисли в воздухе", а были прямо опровергнуты тем, кому они адресовались — Трампом», — пишет «Страна.ua».

Зеленский, в таком случае, как отмечает издание, понятия не имеет о чем договариваются Путин и Трамп, поскольку не продвигал бы активно идею перемирия «от пятницы до пятницы».

«А сколько еще есть пунктов договоренностей Трампа и Путина, о которых в Киеве ничего неизвестно, можно только догадываться», — добавляют авторы.

Ранее Трамп заявил, что Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине. Он также сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным. Однако глава Белого дома не раскрыл детали и дату разговора.