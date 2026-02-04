Стоматолог оценила риск заразиться кариесом через поцелуй

Врач Каратаева: Если следить за гигиеной рта, кариес не передастся через поцелуй

Стоматолог Виктория Каратаева рассказала, существует ли риск передать кариес через поцелуй. Своей оценкой она поделилась в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что сам по себе кариес незаразен, так как под ним понимается процесс разрушения эмали кислотой, вырабатываемой бактериями. При этом эти бактерии действительно могут попасть в рот человека во время поцелуя.

По словам Каратаевой, спровоцируют ли они кариес или нет, зависит от множества факторов. Если человек следит за гигиеной полости рта, то риски минимальны. Однако если он не делает этого, а также ест много сладкого или если у него есть зубной налет, болезнетворные микроорганизмы начнут активно размножаться, что и спровоцирует кариес.

Стоматолог добавила, что в группе особо риска находятся дети до трех-четырех лет, люди с ослабленным иммунитетом и люди с заболеваниями десен.

Чтобы снизить риск кариеса, Каратаева посоветовала не только следить за гигиеной полости рта дома, но и обязательно обращаться к стоматологу раз в полгода и проходить профессиональную чистку зубов. «Своевременное обращение к специалисту снижает риски и помогает не доводить ситуацию до необратимых последствий», — добавила врач.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков предупредил о неочевидных последствиях кариеса. Он утверждает, что проблемы с зубами являются причиной заболеваний сердца.