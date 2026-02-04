Реклама

15:20, 4 февраля 2026Экономика

Суд постановил ликвидировать один российский банк

Арбитраж Москвы по иску ЦБ РФ ликвидировал Индустриальный сберегательный банк
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка (ЦБ) РФ постановил принудительно ликвидировать Индустриальный сберегательный (ИС) банк, занимавший 225-е место по величине активов в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Признать банкротом, организацию ликвидировать», — цитирует агентство принятое решение.

ЦБ отозвал лицензию у не входившего в систему страхования вкладов банка 12 декабря 2025 года. Регулятор тогда заявил о неоднократных нарушениях законов, регулирующих банковскую деятельность, а также его нормативных актов и допускавшихся нарушениях законодательства в области противодействия отмыванию доходов, систематической недооценке ИС Банком кредитных рисков и частом проведении им крупных операций клиентов, которые могли быть направлены на вывод денежных средств в теневой оборот.

Заявление ЦБ о ликвидации Индустриального сберегательного банка суд принял к производству 29 декабря.

