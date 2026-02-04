Суд постановил ликвидировать один российский банк

Арбитраж Москвы по иску ЦБ РФ ликвидировал Индустриальный сберегательный банк

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка (ЦБ) РФ постановил принудительно ликвидировать Индустриальный сберегательный (ИС) банк, занимавший 225-е место по величине активов в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Признать банкротом, организацию ликвидировать», — цитирует агентство принятое решение.

ЦБ отозвал лицензию у не входившего в систему страхования вкладов банка 12 декабря 2025 года. Регулятор тогда заявил о неоднократных нарушениях законов, регулирующих банковскую деятельность, а также его нормативных актов и допускавшихся нарушениях законодательства в области противодействия отмыванию доходов, систематической недооценке ИС Банком кредитных рисков и частом проведении им крупных операций клиентов, которые могли быть направлены на вывод денежных средств в теневой оборот.

Заявление ЦБ о ликвидации Индустриального сберегательного банка суд принял к производству 29 декабря.