Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:47, 4 февраля 2026Силовые структуры

Телеведущей-иноагенту отменили приговор за оправдание терроризма

Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой по делу об оправдании терроризма
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мосгорсуд отменил заочный приговор по делу об оправдании терроризма, вынесенный в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Приговор был отменен по представлению прокуратуры. Дело направили на новое рассмотрение в мировой суд.

В октябре 2025 года Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии, признав виновной в оправдании терроризма. Впоследствии телеведущая обжаловала его в Верховном суде России. Ее адвокат заявил, что прокуратура просит и вовсе отменить приговор и направить его на новое рассмотрение, так как дела по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ по закону не может рассматривать районный суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Самодельные ножи заготовили для убийства в российской колонии

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok