Телеведущей-иноагенту отменили приговор за оправдание терроризма

Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой по делу об оправдании терроризма

Мосгорсуд отменил заочный приговор по делу об оправдании терроризма, вынесенный в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Приговор был отменен по представлению прокуратуры. Дело направили на новое рассмотрение в мировой суд.

В октябре 2025 года Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии, признав виновной в оправдании терроризма. Впоследствии телеведущая обжаловала его в Верховном суде России. Ее адвокат заявил, что прокуратура просит и вовсе отменить приговор и направить его на новое рассмотрение, так как дела по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ по закону не может рассматривать районный суд.

