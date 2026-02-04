Трамп завершил шатдаун в США

Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США, завершив шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании американского правительства, тем самым завершив шатдаун. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что подписание законопроекта позволяет возобновить финансирование ключевые правительственные органы до конца финансового года (30 сентября). При этом средств может не хватить на поддержку Министерства внутренней безопасности.

Предыдущий шатдаун американского правительства начался 1 октября 2025 года и стал самым продолжительным в истории США, продлившись 43 дня. На фоне этого месячный дефицит американского бюджета достиг в октябре максимальных с 2020 года 284,35 миллиарда долларов, а американские военные рисковали временно остаться без зарплат.

Позднее американские законодатели взвешивали ряд сценариев финансирования Министерства внутренней безопасности и других федеральных агентств на фоне растущей опасности частичного закрытия государственного аппарата.

