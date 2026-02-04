Уборщица украла у москвички более 7 миллионов рублей и съездила в Петербург

В Москве 52-летняя уборщица и ее муж украли из квартиры местной жительницы 7,4 миллиона рублей и уехали в Санкт-Петербург. Об этом сообщает начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин, передает ТАСС.

Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Они арестованы.

По данным правоохранителей, фигурантка работала уборщицей в квартире, расположенной на юго-западе Москвы, в доме на Старокрымской улице. В один из дней, во время уборки, она нашла крупную сумму наличных денег. Тогда женщина передала ключ от входной двери своему мужу.

По словам начальника пресс-службы столичного главка полиции, для создания алиби в день кражи супруги выехали в Северную столицу, а потом вернулись в Москву. Злоумышленницу задержали в течение суток. Похищенные деньги изъяты и возвращены хозяйке квартиры.

