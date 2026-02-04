Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 4 февраля 2026Силовые структуры

Уборщица украла у москвички более 7 миллионов рублей и съездила в Петербург

В Москве арестованы уборщица с мужем, обокравшие квартиру на 7,4 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

В Москве 52-летняя уборщица и ее муж украли из квартиры местной жительницы 7,4 миллиона рублей и уехали в Санкт-Петербург. Об этом сообщает начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин, передает ТАСС.

Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Они арестованы.

По данным правоохранителей, фигурантка работала уборщицей в квартире, расположенной на юго-западе Москвы, в доме на Старокрымской улице. В один из дней, во время уборки, она нашла крупную сумму наличных денег. Тогда женщина передала ключ от входной двери своему мужу.

По словам начальника пресс-службы столичного главка полиции, для создания алиби в день кражи супруги выехали в Северную столицу, а потом вернулись в Москву. Злоумышленницу задержали в течение суток. Похищенные деньги изъяты и возвращены хозяйке квартиры.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан 36-летний мужчина, укравший у своей 31-летней гражданской жены 13 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожную ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Личность пропавшего на Кипре российского предпринимателя подтвердили

    Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok