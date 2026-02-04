Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 4 февраля 2026Силовые структуры

Уговаривающий брата пойти на преступление россиянин получил срок

В Калужской области осудили мужчину за склонение брата к терроризму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калужской области осудили мужчину за склонение брата к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, 30-летний местный житель склонял своего брата, который проходит службу в вооруженных силах России, к вступлению в террористическую организацию, запрещенную на территории РФ.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

2-ой Западный окружной военный суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что подростка заподозрили в терроризме после одной выходки в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    В России оценили перспективы ключевой ставки на фоне повышенного НДС

    Дерматолог объяснил связь прыщей на лбу и стресса

    Стало известно о многолетнем росте числа сифилитиков среди одной категории россиян

    МИД России оценил идею НАТО направить войска на Украину

    Новым российским космонавтам предрекли работу на Луне

    Стали известны подробности о боях ВС России у Красноармейска

    Появились подробности о семье пытавшейся сжечь сверстников школьницы в Красноярске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok