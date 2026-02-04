Постпред Мельник предрек Украине катастрофу из-за ударов России

Украину ждет неминуемая катастрофа из ударов со стороны России. Европа должна помочь Киеву поставками оружия, считает украинский постпред при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу Welt.

«Теперь это сотни беспилотников и ракет — совершенно новая угроза. Мы надеемся, что ФРГ и наше европейские друзья наконец-то решат резко увеличить количество зенитных ракет, которые поставляются», — подчеркнул он.

Андрей Мельник также признал, что конфликт на Украине перешел в новое измерение. В итоге Киев оказался в проигрышном положении.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Украина перед переговорами в Абу-Даби находится в тупике, продолжение боевых действий необходимо Киеву для выживания политических элит. По его мнению, США заинтересованы в завершении конфликта для того, чтобы использовать это как пиар действующего главы государства Дональда Трампа.

До этого политолог Марат Баширов предположил, что спецоперация на Украине завершится до конца 2026 года из-за двух тенденций — тяжелого положения дел на фронте для Киева и возрастающих проблем в украинском тылу.

