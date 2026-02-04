Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

Умер заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса страны (ФТР).

Причины смерти специалиста не уточняются. «Соболезнуем родным и близким Владимира Наумовича Камельзона», — говорится в сообщении.

Камельзон — мастер спорта СССР по теннису и судья всесоюзной категории. В 1975 году он получил звание заслуженного тренера Украинской СССР, а в 2002-м стал заслуженным тренером России.

Камельзон принимал участие в подготовке и проведении международных турниров ATP, WTA и ITF. Среди его воспитанников теннисистки Дарья Гаврилова и Татьяна Панова.