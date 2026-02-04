Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:26, 4 февраля 2026Спорт

Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

Умер заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса страны (ФТР).

Причины смерти специалиста не уточняются. «Соболезнуем родным и близким Владимира Наумовича Камельзона», — говорится в сообщении.

Камельзон — мастер спорта СССР по теннису и судья всесоюзной категории. В 1975 году он получил звание заслуженного тренера Украинской СССР, а в 2002-м стал заслуженным тренером России.

Камельзон принимал участие в подготовке и проведении международных турниров ATP, WTA и ITF. Среди его воспитанников теннисистки Дарья Гаврилова и Татьяна Панова.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Одно из старейших деревьев России оказалось под угрозой

    Посольство отреагировало на задержание российских моряков Эстонией

    В США объяснили появление российского «Опустошителя» в Иране

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok