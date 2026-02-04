В Европе призвали наращивать добычу газа на фоне планов по отказу от российского

Глава концерна OMV Штерн: Европа останется нетто-импортером газа до 2050 года

Евросоюз (ЕС) останется нетто-импортером газа до 2050 года, на этом фоне региону следует задуматься о наращивании собственной добычи топлива. Об этом заявил глава австрийского энергетического концерна OMV Альфред Штерн, его слова приводит ТАСС.

В ближайшие несколько десятилетий, ожидает руководитель энергокомпании, в европейских странах продолжат приобретать больше топлива из-за границы, чем производить. При отсутствии наращивания собственной добычи, предупредил он, это станет серьезной угрозой для энергобезопасности ЕС. «Необходимо обеспечить увеличение производства здесь, в Европе», — констатировал Штерн.

На этом фоне в OMV рассчитывают на скорый ввод в эксплуатацию газового месторождения Neptun Deep в Черном море. По оценке Штерна, это произойдет в 2027 году. Запуск проекта, отметил он, позволит Румынии впервые в истории стать экспортером газа. Из этой страны топливо сможет поступать, в частности, в Венгрию и Словакию, которые в настоящее время продолжают зависеть от импорта российского газа. Такого рода проектов должно становиться больше. «Нам нужно активизироваться повсюду», — заключил Штерн.

В начале 2026 года вступил в силу запрет на транзит российского газа по территории ЕС. К 1 марта страны блока должны подготовить национальные планы по замене поставщиков газа и обозначить потенциальные проблемы, связанные с отказом от импорта российских энергоресурсов. Свести на нет зависимость от последних (природного и сжиженного газа, а также нефти) власти региона запланировали к началу 2027 года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся долю, скорее всего, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).