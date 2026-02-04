В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией

Заявленные генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) планы по размещению на Украине иностранных военных являются скрытой интервенцией. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
«Стремление Запада после подписания мирного договора ввести войска на Украину якобы в миротворческих целях является скрытой интервенцией», — назвал Шеремет.
Он отметил, что страны НАТО по сути являются третьей стороной украинского конфликта.
Ранее Рютте с трибуны Верховной Рады заявил, что по достижении перемирия на Украине «сразу же» появятся силы НАТО.