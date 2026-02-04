Реклама

01:20, 4 февраля 2026

В Госдуме назвали планы НАТО по Украине скрытой интервенцией

Шеремет: Планы НАТО по Украине являются скрытой интервенцией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заявленные генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) планы по размещению на Украине иностранных военных являются скрытой интервенцией. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Стремление Запада после подписания мирного договора ввести войска на Украину якобы в миротворческих целях является скрытой интервенцией», — назвал Шеремет.

Он отметил, что страны НАТО по сути являются третьей стороной украинского конфликта.

Ранее Рютте с трибуны Верховной Рады заявил, что по достижении перемирия на Украине «сразу же» появятся силы НАТО.

