В Госдуме отреагировали на заявление ЕС о войне с Россией

Депутат Журова: Политикам ЕС надо быть более аккуратными в высказываниях об РФ

Европейским политикам надо быть очень аккуратными в формулировках, потому что некоторые заявления можно воспринять как прямую угрозу России, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее замглавы дипслужбы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европейский союз (ЕС) уже воюет с Россией. При этом чиновница отметила, что Евросоюз, по ее мнению, пока не движется к войне «с мобилизацией европейских граждан, сражающихся на фронтах».

По мнению парламентария, европейским политикам следует уточнять, что они имеют в виду, говоря о войне с Россией. Если они подразумевают подготовку к боевым действиям, то это можно воспринять как реальную угрозу, подчеркнула она.

«Одно дело, если они финансируют, помогают Украине. Как они говорили, полтора процента будет уходить на информационную войну. Так что, если с этой точки зрения, то в том числе информационная война уже открыта давно была. Она тоже несет нам достаточно серьезные угрозы», — сказала Журова.

Депутат считает, что в Европе пытаются объяснить своим гражданам, на что идут такие огромные расходы. Она добавила, что для этого они обвиняют Россию, пытаясь таким образом успокоить своих налогоплательщиков, недовольных тратами на вооружение и помощь Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что Москва может напасть на Европу — чушь. Глава государства подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говоря о подготовке к войне с Россией.