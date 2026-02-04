Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 4 февраля 2026Экономика

В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

Песков: Россия — не единственный поставщик нефти на индийский энергорынок
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия не является единственным поставщиком нефти на индийский энергетический рынок, у азиатской страны достаточно диверсифицированная структура импорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В том, что Россия — не безальтернативный для Индии экспортер нефти, нет ничего нового, подчеркнул он. «Это хорошо известно не только нам, но и всем специалистам международных энергетических дел», — констатировал Песков.

Индия всегда закупала нефть у множества стран, отметил пресс-секретарь российского президента. Подобной стратегии покупатели из азиатской страны будут придерживаться и в дальнейшем. «Поэтому здесь никакой новации мы не видим», — заключил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об обещании премьер-министра Индии Нарендры Моди якобы полностью прекратить закупки российского сырья. В качестве поощрения за такой шаг Вашингтон заявил о планах снизить импортные пошлины на индийские товары с нынешних 25-ти до 18 процентов.

Аналитики международного рейтингового агентства предупредили, что сведение на нет Индией импорта российского сырья понесет за собой «разрушительные» последствия для быстрорастущей экономики азиатской страны. Эксперты Kpler также усомнились в скорой реализации такого сценария. По оценке участников рынка, поставки российской нефти в Индию продолжатся как минимум до марта-апреля 2026 года в силу особенностей сырьевых контрактов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Япония отложила запуск ракеты H3

    В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok