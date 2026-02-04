В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

Песков: Россия — не единственный поставщик нефти на индийский энергорынок

Россия не является единственным поставщиком нефти на индийский энергетический рынок, у азиатской страны достаточно диверсифицированная структура импорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В том, что Россия — не безальтернативный для Индии экспортер нефти, нет ничего нового, подчеркнул он. «Это хорошо известно не только нам, но и всем специалистам международных энергетических дел», — констатировал Песков.

Индия всегда закупала нефть у множества стран, отметил пресс-секретарь российского президента. Подобной стратегии покупатели из азиатской страны будут придерживаться и в дальнейшем. «Поэтому здесь никакой новации мы не видим», — заключил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об обещании премьер-министра Индии Нарендры Моди якобы полностью прекратить закупки российского сырья. В качестве поощрения за такой шаг Вашингтон заявил о планах снизить импортные пошлины на индийские товары с нынешних 25-ти до 18 процентов.

Аналитики международного рейтингового агентства предупредили, что сведение на нет Индией импорта российского сырья понесет за собой «разрушительные» последствия для быстрорастущей экономики азиатской страны. Эксперты Kpler также усомнились в скорой реализации такого сценария. По оценке участников рынка, поставки российской нефти в Индию продолжатся как минимум до марта-апреля 2026 года в силу особенностей сырьевых контрактов.