16:29, 4 февраля 2026

В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

Захарова: На Западе все активнее проявляется историческая деменция
Виктория Кондратьева
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Западе все активнее проявляется историческая деменция и переписывание фактов. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Польши Кароля Навроцкого о якобы вине СССР в Холокосте, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не все государства искоренили наследие нацистского прошлого. Проблема исторической деменции все активнее проявляется», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что в отдельных странах ведется борьба с памятниками, проводятся марши и факельные шествия. По ее словам, историю извращают, чтобы «снести с постаментов памятники истинным героям и поменять их на преступников». Захарова подчеркнула, что речь идет не о «мнимой свободе выражения мнения», а о фальсификации истории.

Ранее Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту. По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Он отметил, что именно эта война привела к Холокосту, что делает СССР якобы соучастником данной трагедии.

