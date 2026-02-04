Захарова: Дело Эпштейна показало, как западные элиты относятся к детям

Дело скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна показало, как западные элиты относятся к детям и почему они позволяют Украине совершать атаки против мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь мы знаем буквально досконально, мы видим видео- и фотоматериалы, как эта западная элита — так называемые файлы Эпштейна (...) наглядно это демонстрируют — теперь мы знаем, как западная элита относится к детям, в том числе к своим детям», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что именно западные элиты в настоящее время «стоят за киевским режимом» и выделяют колоссальные средства на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по мирным жителям, в том числе детям.

Ранее Захарова заявила, что обнародованные материалы по делу Эпштейна вызывают тошноту.