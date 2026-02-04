Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 4 февраля 2026Мир

В МИД России связали дело Эпштейна с атаками ВСУ

Захарова: Дело Эпштейна показало, как западные элиты относятся к детям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: U.S. Justice Department / Handout / Reuters

Дело скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна показало, как западные элиты относятся к детям и почему они позволяют Украине совершать атаки против мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь мы знаем буквально досконально, мы видим видео- и фотоматериалы, как эта западная элита — так называемые файлы Эпштейна (...) наглядно это демонстрируют — теперь мы знаем, как западная элита относится к детям, в том числе к своим детям», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что именно западные элиты в настоящее время «стоят за киевским режимом» и выделяют колоссальные средства на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по мирным жителям, в том числе детям.

Ранее Захарова заявила, что обнародованные материалы по делу Эпштейна вызывают тошноту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    В Минобороны отчитались о сбитых авиационных бомбах в зоне СВО

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok