14:57, 4 февраля 2026Россия

В Минобороны отчитались о сбитых авиационных бомбах в зоне СВО

Минобороны: Средства ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб в зоне СВО
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты восемь управляемых авиационных бомб. Об этом отчитались в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что также были ликвидированы 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

По сведениям Минобороны, российские силы ПВО уничтожили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого в ведомстве объявили о взятии под контроль села Степановка в Донецкой народной республике (ДНР).

В Минобороны рассказали, что за сутки противник потерял в зоне ответственности группировки до 165-ти военнослужащих, 14 автомобилей, две боевые бронемашины, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.

