14:00, 4 февраля 2026Россия

В России ответили на слухи о «почетной ссылке» генерала Суровикина

Военный эксперт Михайлов: Суровикин противодействует интересам НАТО в Африке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Военный эксперт Евгений Михайлов ответил на слухи о «почетной ссылке» экс-командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерала армии и Героя России Сергея Суровикина. В беседе с «Царьградом» он подчеркнул, что работа в качестве главного советника Минобороны России по Африке является ответственной и стратегически важной миссией.

По словам Михайлова, сейчас Франция пытается отбить и вернуть под свой контроль в Африке важнейшие ресурсодобывающие регионы. А Суровикин, имеющий ценный боевой опыт, способен удержать сотрудничающие с Россией страны от катастрофических последствий, которые могут последовать за действиями Парижа и его союзников.

«Генерал Суровикин серьезнейший, опытный военачальник. Стратег прежде всего. И он поставлен туда, чтобы, обладая даже относительно небольшими силами, потому что у России других задач в зоне СВО достаточно, умело противодействовать интересам НАТО в регионе», — подчеркнул военный эксперт.

«Царьград» указывает, что Африканский корпус выполняет обширные задачи — не только обучает армии союзных государств (Мали, Буркина-Фасо и других), но и оперативно обеспечивает безопасность в регионе, противодействует иностранным спецслужбам, пресекает попытки НАТО создать на континенте новый очаг нестабильности. А Суровикин, подчеркивает издание, играет ключевую роль в этом процессе. Не исключено, что после работы на африканском континенте он может вернуться в Россию на высокую должность.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что среди российских военачальников генерал армии Сергей Суровикин стал символом решимости и готовности довести специальную военную операцию до конца.

