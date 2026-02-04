В России признали нежелательной немецкую компанию

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую организацию

Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую организацию Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском органе.

По данным ведомства, ее работа направлена на раскол в русскоязычной диаспоре Германии, что увеличивает давление на часть, поддерживающую Россию.

Организация финансируется правительством и открыто выступает против так называемого «вторжения РФ» на территорию Украины. Она призывает к предоставлению дальнейшей военной помощи Киеву и реализует проекты по дискредитации российского руководства.

Также компания работает с нежелательными в России организациями, оказывает поддержку встречам экстремистского и ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с русскоязычной аудиторией.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной французскую компанию.