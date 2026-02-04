Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:20, 4 февраля 2026Силовые структуры

В России признали нежелательной немецкую компанию

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую организацию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую организацию Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском органе.

По данным ведомства, ее работа направлена на раскол в русскоязычной диаспоре Германии, что увеличивает давление на часть, поддерживающую Россию.

Организация финансируется правительством и открыто выступает против так называемого «вторжения РФ» на территорию Украины. Она призывает к предоставлению дальнейшей военной помощи Киеву и реализует проекты по дискредитации российского руководства.

Также компания работает с нежелательными в России организациями, оказывает поддержку встречам экстремистского и ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с русскоязычной аудиторией.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной французскую компанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Звезду реалити-шоу арестовали за изнасилование ребенка и зоофилию

    Еще одна страна захотела арестовать Мадуро

    Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

    Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Инфляция в России ускорилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok