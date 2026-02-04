Реклама

16:42, 4 февраля 2026

В России резко выросли сроки автокредитов

НБКИ: Средний срок автокредита в России вырос на 12 процентов в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

По итогам декабря 2025-го средний срок автокредита в России увеличился на 12 процентов в сравнении с показателем за 2024-й и достиг 5,8 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Для сравнения, в конце 2024-го показатель находился на уровне 5,2 года. Таким образом, за 12 месяцев средний срок автокредитов на внутреннем рынке вырос на 0,6 года. В сравнении с ноябрьским значением прирост составил 0,7 процента, уточнили аналитики.

Наибольший средний срок выданных кредитов эксперты зафиксировали в Краснодарском и Ставропольском краях. В первом регионе показатель в декабре достиг 6,35 года, а во втором — 6,32 года. Топ-3 замкнула Тюменская область (с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) с результатом в 6,23 года. В пятерку лидеров также вошли Башкортостан (6,23 года) и Волгоградская область (6,22 года), заключили эксперты.

На фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка рыночные ставки по автокредитам в России продолжают оставаться заградительными для значительной части населения. Ужесточение же требований к потенциальным заемщикам вкупе с резким удорожанием машин еще в большей степени замедляет спрос на такого рода займы. С учетом этого только за первые одиннадцать месяцев 2025 года суммарные объемы автокредитования в России сократились на 34,2 процента. В сложившихся реалиях, указывают в ВТБ, ожидать скорого кредитного ренессанса в стране не приходится. Ставки по кредитам еще долго будут оставаться на высоком уровне.

