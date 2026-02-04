Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 4 февраля 2026Россия

В российском регионе при атаке ВСУ ранены шесть мирных жителей

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ ранены шесть мирных жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) шесть мирных жителей получили ранения. Об этом глава российского региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По данным губернатора, один из украинских беспилотников сдетонировал на территории частного дома, после чего мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, а также множественными осколочными ранениями госпитализировали.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал движущуюся по дороге машину. Находившегося в салоне мужчину со слепым осколочным ранением мягких тканей доставили в больницу.

Еще один FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю, внутри которого находились четверо мужчин. Состояние одного из них оценено как тяжелое — у россиянина диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую, Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области. Всего было сбито девять беспилотников самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Одно из старейших деревьев России оказалось под угрозой

    Посольство отреагировало на задержание российских моряков Эстонией

    В США объяснили появление российского «Опустошителя» в Иране

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok