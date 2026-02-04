В российском регионе при атаке ВСУ ранены шесть мирных жителей

В Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) шесть мирных жителей получили ранения. Об этом глава российского региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По данным губернатора, один из украинских беспилотников сдетонировал на территории частного дома, после чего мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, а также множественными осколочными ранениями госпитализировали.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал движущуюся по дороге машину. Находившегося в салоне мужчину со слепым осколочным ранением мягких тканей доставили в больницу.

Еще один FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю, внутри которого находились четверо мужчин. Состояние одного из них оценено как тяжелое — у россиянина диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую, Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области. Всего было сбито девять беспилотников самолетного типа.