Россия
19:44, 4 февраля 2026

В российской школе произошла вспышка инфекции

В школе Петербурга произошла вспышка ротавируса
Никита Абрамов
Редактор отдела «Россия»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В школе Санкт-Петербурга произошла вспышка ротавируса, учащиеся заразились после купания в бассейне. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Все произошло в школе №39. В начале недели у нескольких учеников зафиксировали симптомы отравления. Родители рассказали, что самочувствие детей ухудшилось после купания в школьном бассейне, на данный момент пострадавших перевели на дистанционное обучение.

Ученики до этого неоднократно жаловались на антисанитарию в здании школы, тараканов, а также грязь и отсутствие горячей воды.

Ранее стало известно о массовом заражении кишечной инфекцией в селе Онохино. Пострадали 116 детей. Одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а остальные 115 школьников будут проходить лечение амбулаторно.

