В сети удивились снимку Vogue с десятирублевой купюрой

Корейская версия журнала Vogue опубликовала снимок с десятирублевой купюрой и удивила пользователей сети. Данный кадр и комментарии размещены в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) издания.

На размещенном фото эксперты запечатлели файл, в котором расположились любимые женские вещи: косметика, канцелярия и сувениры. Помимо этого, специалисты показали российскую банкноту и монеты разных стран мира.

Читателей издания взбудоражил упомянутый кадр, о чем они написали в комментариях под постом. «Моя десятка тут, оказывается! Я искал ее», «Опа, чирик», «Неожиданная приятность», «Мне сегодня как раз не хватило на проезд», «Моя десяточка уехала в Корею на бьюти-шопинг», «Денежку верните», «Так дорого червонец и полтинник еще не выглядели», — иронично высказались они.

