Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:08, 4 февраля 2026Ценности

В сети удивились снимку Vogue с десятирублевой купюрой

Екатерина Ештокина

Фото: @voguekorea

Корейская версия журнала Vogue опубликовала снимок с десятирублевой купюрой и удивила пользователей сети. Данный кадр и комментарии размещены в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) издания.

На размещенном фото эксперты запечатлели файл, в котором расположились любимые женские вещи: косметика, канцелярия и сувениры. Помимо этого, специалисты показали российскую банкноту и монеты разных стран мира.

Материалы по теме:
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы. Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы.Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
20 сентября 2022

Читателей издания взбудоражил упомянутый кадр, о чем они написали в комментариях под постом. «Моя десятка тут, оказывается! Я искал ее», «Опа, чирик», «Неожиданная приятность», «Мне сегодня как раз не хватило на проезд», «Моя десяточка уехала в Корею на бьюти-шопинг», «Денежку верните», «Так дорого червонец и полтинник еще не выглядели», — иронично высказались они.

В декабре 2025 года российская модель обнажила грудь для Vogue. 26-летняя звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова была запечатлена сидящей под бельевыми веревками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о прогрессе переговоров с Россией в военной сфере

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Россиянин поссорился с 72-летним пенсионером и расстался с жизнью

    Московские врачи спасли попавшую в снегоуборочную машину ногу ребенка

    Российские «Торы» модернизировали

    Глава Красноярского края прокомментировал нападения на школы

    Мужчина решил избавиться от наледи и сжег половину дома

    Российский регион едва не остался без реагентов для диагностики рака из-за «Деловых линий»

    Стали известны подробности расставания Лепса с молодой невестой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok