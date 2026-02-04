В США объяснили появление российского «Опустошителя» в Иране

TWZ: Российские вертолеты Ми-28НЭ в Иране заменят американские AH-1J

Российские вертолеты Ми-28НЭ (по классификации НАТО — Havoc, то есть «Опустошитель») в Иране могли бы заменить AH-1J International Cobra, приобретенные Тегераном у Вашингтона около полувека назад, объясняет американское издание TWZ.

Автор портала Джозеф Тревитик прокомментировал появившийся в январе в сети снимок иранского Ми-28НЭ. «Новые вертолеты Ми-28 в любой конфигурации стали бы заметным дополнением к иранскому арсеналу», — говорится в публикации.

Отмечается, что точные характеристики иранских Ми-28 и общее количество заказанных Тегераном у Москвы вертолетов остаются неизвестными. «Судя по всему, вертолет оснащен радаром, которого не было на некоторых других экспортных версиях Havoc. На фотографиях показан частично разобранный вертолет, что также затрудняет оценку его общей конфигурации», — пишет обозреватель.

TWZ указывает на то, что иранской стороне все труднее поддерживать AH-1J в рабочем состоянии, тогда как «Havoc в целом более живуч и может нести большую боевую нагрузку». «Если иранские вертолеты Ми-28 будут оснащены инфракрасной турелью и радаром, они смогут значительно расширить свои возможности даже ночью или в плохую погоду. Это, в свою очередь, может оказаться ценным для реагирования на любые будущие наземные вторжения извне или на внутренние угрозы режиму», — утверждает автор.

В сентябре 2025 года портал Defence24 сообщал, что в 2027 году Вооруженные силы Польши планируют отказаться от последних советских ударных вертолетов Ми-24.