Слебода: Авиаудары ВС РФ лишают Киев возможности продолжить конфликт

Авиаудары Вооруженных сил (ВС) России по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины делают Киев неспособным к продолжению конфликта. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала журналиста Рэйчел Блевинс.

«Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления», — сообщил он.

По словам Слебоды, мэр Киева Виталий Кличко неслучайно просил жителей украинской столицы уехать из города. Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация, которую правительство Украины не может разрешить, неизбежно приведет к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и падению линии фронта.

Ранее глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что Украина кардинально переосмыслила значение гарантий безопасности. По ее словам, республика сконцентрирована на укреплении ВСУ, а не на военной поддержке партнеров Запада, как это было раньше.