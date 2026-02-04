Реклама

Владелец квартиры на Airbnb занялся сексом с пылесосом и разгуливал голым по курорту в США

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

Хозяин квартиры, сданной через сервис бронирования жилья Airbnb, занялся сексом с пылесосом и разгуливал голым по курорту в США. Об этом пишет New York Post (NYP).

Сообщается, что полиция округа Осеола 21 января получила видео, на которых запечатлено неподобающее поведение одного из посетителей курорта Windsor Hills Resort в Киссимми, он пользуется популярностью у приезжающих в Диснейленд туристов.

На записях 51-летний мужчина по имени Кевин Дейл Вестерхолд демонстрировал половые органы, разгуливал голым по коридорам отеля, а также занялся сексом с пылесосом. Сам Вестерхолд скрылся с места происшествия до приезда полиции, однако уже 27 января его арестовали.

Ранее турист впал в буйство на борту самолета и разделся догола. Инцидент попал на видео.

