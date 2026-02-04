Реклама

Врач опровергла два главных заблуждения о профилактике рака

Онколог Исакова: Полный отказ от мяса не поможет предотвратить развитие рака
Наталья Обрядина
Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова опровергла два главных заблуждения о мерах профилактики онкологических заболеваний. Эти мифы она развеяла в разговоре «Лентой.ру».

В первую очередь врач отметила, что, вопреки распространенному мнению, отказ от мяса не помогает снизить риск рака. «Полный отказ от какой-либо пищи не является эффективным способом профилактики рака. Согласно данным исследований, ни один из продуктов не содержит высококанцерогенные вещества», — рассказала специалистка.

В то же время она призвала учитывать, что злоупотребление копченостями, колбасами, или жареным мясом действительно может увеличить риск развития опухоли толстой кишки

Вторым мифом она назвала утверждение о том, что самостоятельно сданный анализ крови на онкомаркеры поможет вовремя распознать рак. Доктор объяснила, что такое тестирование не поможет выявить опухоли на ранних этапах. Основная цель анализа на онкомаркеры — мониторинг динамики уже выявленных злокачественных образований, следовательно, проводить его имеет смысл только по рекомендациям врачей.

«Иногда уровень онкомаркеров повышается даже при незлокачественных патологиях, таких как гепатит. Бывают случаи, когда показатели остаются нормальными даже при наличии онкозаболевания на поздних стадиях. Исключением служит простатоспецифический антиген, который полезен для раннего обнаружения рака предстательной железы», — подчеркнула врач.

Ранее дерматолог Ольга Антонова оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки. По ее словам, травматизация невуса не является поводом для паники.

