10:27, 4 февраля 2026Мир

Захарова напомнила о словах Путина про «бал вампиров»

Захарова: Файлы Эпштейна подтверждают слова Путина о бале вампиров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Содержимое материалов дела уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна подтверждает слова президента России Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что нужно всем посмотреть фрагмент интервью президента и ту часть, где он говорит, что мы видим — и, слава богу, он подходит к концу, — бал вампиров. Вот мы о чем говорим — о том, что западные элиты и формировались во многом, исходя из того, что они взращивались вот в этих клоаках, в этих болотах, в этих крысиных углах», — сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что в документах по делу Эпштейна фигурируют имена многих известных государственных деятелей, бизнесменов, ученых. По ее словам, естественным с точки зрения современного понимания добра и зла рекрутированием на высокие посты является выбор лучшего из лучших. «А там много лет выбирали худших из худших», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что обнародованные материалы вызывают тошноту. Дипломат отметила, что ей не хватает моральных сил осмыслить масштабы совершенных преступлений.

