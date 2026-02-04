Захарова указала на историческую деменцию европейцев, забывших победы России

Победы русского оружия должны были оставить отпечаток в памяти европейцев, однако у нынешних правящих кругов Европы можно наблюдать историческую деменцию. Так прошедшие во Франции учения по сценарию «битвы за Москву» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каждая из побед русского оружия должна была бы прочно отложить в коллективной памяти европейцев отпечаток и там укорениться. (...) Но видимо, у нынешних европейских правящих кругов то ли память короткая, то ли она вообще изъята, то ли переформатирована. Может быть, пора бы уже говорить и об исторической деменции», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что оценить практическую пользу подобных занятий также довольно сложно. Представитель МИД выразила надежду на то, что французские военные по итогам изучения битвы под Москвой сделают правильные выводы.

Ранее Командование перспективных боевых действий (CCF) Сухопутных войск Франции сообщило, что французские военные прошли тренировку в симуляции «битвы за Москву» на командно-штабных учениях, в ходе которых отрабатывались сценарии исторических сражений.