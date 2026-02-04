Реклама

Закидавшую благотворительный фонд коктейлями Молотова россиянку задержали

В Петербурге задержали девушку за поджог пункта сбора гумпомощи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнюю девушку за поджог благотворительного фонда, собиравшего гуманитарную помощь для зоны специальной военной операции. Об этом сообщает 78.RU.

По данным источника, девушка закидала коктейлями Молотова подвал, где находился пункт сбора. Происходящее она снимала на телефон и с кем-то держала связь.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил 13-летний приговор парикмахеру Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за попытку взорвать военкомат.

