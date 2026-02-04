Закидавшую благотворительный фонд коктейлями Молотова россиянку задержали

В Петербурге задержали девушку за поджог пункта сбора гумпомощи

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнюю девушку за поджог благотворительного фонда, собиравшего гуманитарную помощь для зоны специальной военной операции. Об этом сообщает 78.RU.

По данным источника, девушка закидала коктейлями Молотова подвал, где находился пункт сбора. Происходящее она снимала на телефон и с кем-то держала связь.

