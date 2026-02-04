Зеленский назначил нового главу разведки

Зеленский назначил Луговского новым и.о. главы СВР Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Луговского исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно выполнять обязанности главы Службы внешней разведки», — говорится в указе Зеленского.

Бывший глава СВР Олег Иващенко до этого был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В начале января в правительстве Украины произошли кадровые перестановки. Зеленский назначил начальника Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмару врио главы службы. Днем 5 января стало известно, что глава СБУ Василий Малюк написал заявление об уходе.