Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:18, 4 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский назначил нового главу разведки

Зеленский назначил Луговского новым и.о. главы СВР Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Луговского исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно выполнять обязанности главы Службы внешней разведки», — говорится в указе Зеленского.

Бывший глава СВР Олег Иващенко до этого был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В начале января в правительстве Украины произошли кадровые перестановки. Зеленский назначил начальника Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмару врио главы службы. Днем 5 января стало известно, что глава СБУ Василий Малюк написал заявление об уходе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший российский застройщик попросил о помощи

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    В России обвинили родителей в нападениях подростков на школы

    «Айсберг» заметили в Черном море

    Назван один из самых частых симптомов патологий сердечно-сосудистой системы

    В России обновили самый востребованный дрон в зоне СВО

    Раскрыта причина кончины найденных с пеной у рта в отеле Белиза туристок

    На церемонию открытия Олимпиады начали продавать два билета по цене одного

    Илон Маск попытался оправдаться после публикации его писем финансисту-педофилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok