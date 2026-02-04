Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с отоплением в Киеве

Зеленский: В Киеве без отопления более 1100 домов, а ремонтные бригады истощены

В Киеве на фоне российских атак по энергетике более 1100 домов остаются без отопления, а работники столичных ремонтных бригад истощены. Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел ежедневное совещание по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. (...) Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в столице работает 200 ремонтных бригад, но их число будет увеличено, поскольку сотрудники чрезвычайных служб очень истощены и им необходима ротация.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.