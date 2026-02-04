Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 4 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с отоплением в Киеве

Зеленский: В Киеве без отопления более 1100 домов, а ремонтные бригады истощены
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Киеве на фоне российских атак по энергетике более 1100 домов остаются без отопления, а работники столичных ремонтных бригад истощены. Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел ежедневное совещание по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. (...) Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в столице работает 200 ремонтных бригад, но их число будет увеличено, поскольку сотрудники чрезвычайных служб очень истощены и им необходима ротация.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Названа актуальная цена бывшей квартиры Долиной

    Япония отложила запуск ракеты H3

    В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok