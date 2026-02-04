Женщина почувствовала странный привкус в кофе и внезапно нашла скопление черной плесени

Пользовательница Reddit с ником Jem7118 рассказала о том, как покупка девятилетней давности внезапно сыграла с ней злую шутку из-за ее собственной неряшливости. Тогда автор и ее подруга купили одинаковые многоразовые металлические соломинки.

«Мы планировали брать их с собой в пабы, чтобы не пользоваться хлипкими бумажными соломинками, не вызывающими ничего, кроме грусти. Однако мы с дочерью обожаем кофе со льдом, из-за чего эта трубочка используется вместе со своими новыми металлическими друзьями несколько раз в день. Затем их промывают теплой мыльной водой и оставляют сохнуть до следующего раза», — написала автор.

Однако неделю назад женщина показалось, что ее кофе приобрел посторонний привкус. Поняв, что дело может быть как раз в соломинке, она быстро убедилась в этом — из нее пахло сыростью, затхлостью и землей. После этого она заказала специальные ершики для чистки соломинок.

«Я погрузила ершик в трубочку... и толстые куски черной плесени упали в раковину с обратной ее стороны. Внутри каждой из этих металлических соломинок жила черная плесень. И не просто небольшое количество. Представьте себе экосистему, подобную черной чуме. Поколения плесени скапливались здесь, в Мекке заплесневелых трубочек», — пожаловалась женщина, призвав напоследок других пользователей всегда прочищать посуду такого типа.

