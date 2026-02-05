Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:42, 5 февраля 2026Наука и техника

Microsoft похоронила очередное приложение

Microsoft признала устаревшей программу для работы с VR и AR 3D Viewer
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала устаревшим собственное приложение 3D Viewer. Об этом сообщается на сайте компании.

Программа 3D Viewer, предназначенная для работы с виртуальной и дополненной реальностью, уже получила статус устаревшей. С 1 июля 2026 года утилита не будет доступна в магазине Microsoft Store, ее пользователи перестанут получать обновления. Таким образом, американский IT-гигант похоронил очередную программу.

Оценивая полезность 3D Viewer, журналисты издания Windows Central рассказали, что с помощью программы можно было создавать трехмерные модели, чтобы затем визуализировать их или печатать на 3D-принтере. Сервис появился в марте 2016 года в эпоху популярности трехмерного моделирования, но так и не стал востребованным. Авторы медиа также вспомнили, что c этой же целью Microsoft выпустила Paint 3D, однако приложение не стало востребованным и было признано устаревшим в 2024 году.

В качестве альтернативы 3D Viewer в компании предложили использовать Copilot 3D. «Эта программа позволяет с относительной легкостью создавать 3D-модели, которые можно использовать для 3D-печати, виртуальной реальности, игр и анимации», — заключили журналисты.

В середине января корпорация Microsoft прекратила работу приложения Lens. Программа для смартфонов позволяла создавать из фотографий PDF-документы и сканировать текст с помощью камеры устройства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok