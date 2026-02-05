Microsoft похоронила очередное приложение

Microsoft признала устаревшей программу для работы с VR и AR 3D Viewer

Корпорация Microsoft признала устаревшим собственное приложение 3D Viewer. Об этом сообщается на сайте компании.

Программа 3D Viewer, предназначенная для работы с виртуальной и дополненной реальностью, уже получила статус устаревшей. С 1 июля 2026 года утилита не будет доступна в магазине Microsoft Store, ее пользователи перестанут получать обновления. Таким образом, американский IT-гигант похоронил очередную программу.

Оценивая полезность 3D Viewer, журналисты издания Windows Central рассказали, что с помощью программы можно было создавать трехмерные модели, чтобы затем визуализировать их или печатать на 3D-принтере. Сервис появился в марте 2016 года в эпоху популярности трехмерного моделирования, но так и не стал востребованным. Авторы медиа также вспомнили, что c этой же целью Microsoft выпустила Paint 3D, однако приложение не стало востребованным и было признано устаревшим в 2024 году.

В качестве альтернативы 3D Viewer в компании предложили использовать Copilot 3D. «Эта программа позволяет с относительной легкостью создавать 3D-модели, которые можно использовать для 3D-печати, виртуальной реальности, игр и анимации», — заключили журналисты.

В середине января корпорация Microsoft прекратила работу приложения Lens. Программа для смартфонов позволяла создавать из фотографий PDF-документы и сканировать текст с помощью камеры устройства.