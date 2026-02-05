47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

47-летняя ведущая Елена Летучая заявила, что вместо ужина пьет кефир

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

Поклонники заявили, что у 47-летней знаменитости замечательная фигура, и поинтересовались, сколько раз в день она ест. «Обычно завтрак и еще один прием [пищи]», — заявила блогерша.

Также она добавила, что вместе ужина пьет кефир.

