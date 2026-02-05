Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 5 февраля 2026Экономика

В целесообразности больших штрафов за грязь в квартире усомнились

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Увеличение штрафа за антисанитарию не решит проблемы
Виктория Клабукова

Фото: Aila Ruoho / Shutterstock / Fotodom  

Увеличение размера штрафа за антисанитарию в квартире не поможет решить проблему. Такое мнение в разговоре с телеканалом «360.ru» высказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По наблюдениям собеседника телеканала, рычагов влияния на жильцов, разводящих грязь в квартирах, мало, а борьба с такими соседями, как правило, затягивается на долгие годы. Поэтому, как бы ни подняли штраф, прежде всего необходимо понимать, как данную санкцию будут применять. Лишь тогда от нововведений будет польза, уверен Бондарь. «Как часто, насколько будет простой путь, насколько будет легко собрать доказательную базу на человека, который разводит антисанитарию?» — задается вопросом общественник.

Вместо повышения штрафов Бондарь призывает изменить порядок рассмотрения жалоб: сократить сроки ответа на заявления в контролирующих органах с 30 дней до 10, заставить управляющие компании активнее реагировать на претензии жильцов и обратить внимание на здоровье проблемных соседей. Зачастую люди, страдающие патологическим накопительством и испытывающие трудности с соблюдением гигиены, имеют на это объективные причины, в частности, инвалидность. Таким жильцам, по мнению Бондаря, необходимо помочь, а не выписывать штрафы: включить в государственные программы или привлечь волонтеров.

С инициативой повысить штрафы за грязь в квартирах выступил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он призвал увеличить размер взыскания для физлиц до 10 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 20 тысяч рублей, а юридических лиц — 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok