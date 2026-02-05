В целесообразности больших штрафов за грязь в квартире усомнились

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Увеличение штрафа за антисанитарию не решит проблемы

Увеличение размера штрафа за антисанитарию в квартире не поможет решить проблему. Такое мнение в разговоре с телеканалом «360.ru» высказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По наблюдениям собеседника телеканала, рычагов влияния на жильцов, разводящих грязь в квартирах, мало, а борьба с такими соседями, как правило, затягивается на долгие годы. Поэтому, как бы ни подняли штраф, прежде всего необходимо понимать, как данную санкцию будут применять. Лишь тогда от нововведений будет польза, уверен Бондарь. «Как часто, насколько будет простой путь, насколько будет легко собрать доказательную базу на человека, который разводит антисанитарию?» — задается вопросом общественник.

Вместо повышения штрафов Бондарь призывает изменить порядок рассмотрения жалоб: сократить сроки ответа на заявления в контролирующих органах с 30 дней до 10, заставить управляющие компании активнее реагировать на претензии жильцов и обратить внимание на здоровье проблемных соседей. Зачастую люди, страдающие патологическим накопительством и испытывающие трудности с соблюдением гигиены, имеют на это объективные причины, в частности, инвалидность. Таким жильцам, по мнению Бондаря, необходимо помочь, а не выписывать штрафы: включить в государственные программы или привлечь волонтеров.

С инициативой повысить штрафы за грязь в квартирах выступил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он призвал увеличить размер взыскания для физлиц до 10 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 20 тысяч рублей, а юридических лиц — 200 тысяч рублей.