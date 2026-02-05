Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 5 февраля 2026Россия

Армия России ударила по объектам Украины авиацией, ракетами и беспилотниками

Минобороны России отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия при помощи авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников нанесла удар по транспортной и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Ведомство также отчиталось о поражении мест сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, складов с боеприпасами, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее Минобороны России сообщило о ночном ударе в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, питающие их объекты энергетики, а также места хранения и сборки беспилотников дальнего действия.

В ноябре 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Названа тема переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

    Опекунша издевалась над десятью детьми-инвалидами в Подмосковье

    Российские дроны получат «Торт»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok