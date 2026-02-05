Армия России ударила по объектам Украины авиацией, ракетами и беспилотниками

Минобороны России отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Российская армия при помощи авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников нанесла удар по транспортной и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Ведомство также отчиталось о поражении мест сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, складов с боеприпасами, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее Минобороны России сообщило о ночном ударе в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, питающие их объекты энергетики, а также места хранения и сборки беспилотников дальнего действия.

В ноябре 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.