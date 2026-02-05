Реклама

10:28, 5 февраля 2026

Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории РПЛ

Андрей Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Он высказался в Telegram-канале турнира.

«Это с какого года? Хотя с любого — я», — заявил Аршавин. Он добавил, что на данный момент считает лучшим игроком РПЛ форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

Лучшим партнером на футбольном поле Аршавин назвал Александра Кержакова. Сложнее всего, по словам Аршавина, ему было играть против защитника Бранислава Ивановича, когда тот выступал за «Локомотив».

Аршавин играл за «Зенит» с 1999 по 2008-й и с 2013 по 2015 год. В составе петербуржцев он стал трехкратным чемпионом России. Аршавина несколько раз признавали лучшим футболистом страны по разным версиям.

