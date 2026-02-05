Реклама

Экономика
15:49, 5 февраля 2026Экономика

В России решили делать авиатопливо из фритюра

В России испытали авиатопливо из переработанного фритюрного масла
Виктория Клабукова

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

В России завершили стендовые испытания авиационного топлива из фритюра. Об этом сообщает ТАСС.

Разработкой экологичного топлива занимались специалисты компании «Газпром нефть» в Санкт-Петербурге, поставки обеспечивала сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Новый вид горючего призван снизить углеродный след и загрязнение окружающей среды. В основе биотоплива лежит возобновляемое сырье: в производстве используются переработанное фритюрное масло и животные жиры. Революционное топливо прошло все этапы испытаний: от взлета до посадки. Как напомнили в «Газпром нефти», компания первой в стране запустила производство зеленого топлива для морских судов и намерена продолжить декарбонизацию транспортной отрасли, разработав устойчивое топливо (SAF) для авиации.

В августе компания «Трансмашхолдинг» представила дизайн первого водородного поезда. Первый состав планируется запустить на Сахалине, регулярные перевозки начнутся к 2028 году.

