В России решили делать авиатопливо из фритюра

В России испытали авиатопливо из переработанного фритюрного масла

В России завершили стендовые испытания авиационного топлива из фритюра. Об этом сообщает ТАСС.

Разработкой экологичного топлива занимались специалисты компании «Газпром нефть» в Санкт-Петербурге, поставки обеспечивала сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Новый вид горючего призван снизить углеродный след и загрязнение окружающей среды. В основе биотоплива лежит возобновляемое сырье: в производстве используются переработанное фритюрное масло и животные жиры. Революционное топливо прошло все этапы испытаний: от взлета до посадки. Как напомнили в «Газпром нефти», компания первой в стране запустила производство зеленого топлива для морских судов и намерена продолжить декарбонизацию транспортной отрасли, разработав устойчивое топливо (SAF) для авиации.

В августе компания «Трансмашхолдинг» представила дизайн первого водородного поезда. Первый состав планируется запустить на Сахалине, регулярные перевозки начнутся к 2028 году.