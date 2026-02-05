Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:03, 5 февраля 2026Авто

Автолюбителям назвали лучшее время для подготовки машины к весне

Автоэксперт Ломанов: Менять шины стоит после отключения центрального отопления
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С наступлением последнего зимнего месяца многие водители начинают прикидывать, когда стоит менять шины. Своим советом с aif.ru поделился автоэксперт Андрей Ломанов.

Лучшим бытовым ориентиром для замены резины он называет центральное отопление: когда в городе его отключают, автомобилистам можно смело ставить летние шины. Для более точного понимания придется следить за прогнозом погоды. Когда столбики термометров в регионе будут стабильно держаться выше нулевой отметки как днем, так и ночью, можно снимать шипованную резину.

Помимо замены шин, подготовка автомобиля к весне включает мойку кузова: эксперт напоминает, что налипшие за зиму реагенты разъедают лакокрасочное покрытие и металл. Также рекомендуется провести уборку в салоне — регулярная чистка поможет продлить срок службы материалов.

Ранее автомобилистам рассказали, как правильно хранить летнюю резину зимой. Шины необходимо хранить только в вертикальном положении и желательно на специальном стеллаже. Лежа друг на друге или в подвешенном состоянии, шины могут деформироваться. Также резину стоит держать вдали от солнечных лучей, источников тепла и воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие диалога с США по ДСНВ

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Лекарственное растение неожиданно связали со снижением агрессивности рака

    Тысячи «львиных грив» вынесло на пляж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok