Автолюбителям назвали лучшее время для подготовки машины к весне

Автоэксперт Ломанов: Менять шины стоит после отключения центрального отопления

С наступлением последнего зимнего месяца многие водители начинают прикидывать, когда стоит менять шины. Своим советом с aif.ru поделился автоэксперт Андрей Ломанов.

Лучшим бытовым ориентиром для замены резины он называет центральное отопление: когда в городе его отключают, автомобилистам можно смело ставить летние шины. Для более точного понимания придется следить за прогнозом погоды. Когда столбики термометров в регионе будут стабильно держаться выше нулевой отметки как днем, так и ночью, можно снимать шипованную резину.

Помимо замены шин, подготовка автомобиля к весне включает мойку кузова: эксперт напоминает, что налипшие за зиму реагенты разъедают лакокрасочное покрытие и металл. Также рекомендуется провести уборку в салоне — регулярная чистка поможет продлить срок службы материалов.

Ранее автомобилистам рассказали, как правильно хранить летнюю резину зимой. Шины необходимо хранить только в вертикальном положении и желательно на специальном стеллаже. Лежа друг на друге или в подвешенном состоянии, шины могут деформироваться. Также резину стоит держать вдали от солнечных лучей, источников тепла и воды.