Бывший снайпер из ЧВК «Вагнер» вытащил россиянина из горящего авто

Бывший снайпер из ЧВК «Вагнер» вытащил водителя из горящего автомобиля в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, все произошло накануне на Восточном шоссе. Водителя Mazda Familia вынесло на встречную полосу, он столкнулся с другой машиной, а после Lada Priora выбросило на обочину в сугроб.

Автомобиль оказался охвачен огнем, а водитель внутри был без сознания. На помощь мужчине пришел проезжавший мимо экс-военный.

Россиянин проверил, что кроме водителя в салоне никого не было, и вытащил пострадавшего через пассажирское сиденье. У водителя была довольно обширная рана головы.

«Диагностировал у пострадавшего скальпированную рану<...> Часть скальпа, получается, оторвало. Достал аптечку, женщина подбежала с водой. Я ему рану промыл, чтобы видеть, куда наносить бинт», — поделился вагнеровец.

Затем он передал пострадавшего прибывшим врачам скорой помощи. Свой поступок геройским мужчина не считает.

