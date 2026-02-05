Депутат рассказал о пунктах призыва в приютах для бездомных на Украине

Пункты призыва на воинскую службу организовали на территории социальных приютов для бездомных на Украине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня даже в социальных приютах для бездомных организованы пункты призыва [в ВСУ], когда человека за хлеб, за одежду забирают и отправляют их на передовую. Собирают их по помойкам, по свалкам, один раз помыли, побрили и отправили», — объяснил он.

По мнению депутата, подобная ситуация сложилась из-за массового оттока мужчин призывного возраста. В связи с этим ВСУ не имеют возможности пополнять свои ряды кадрами. Водолацкий также пояснил, что заключенные и бездомные, отправляющиеся на передовую, не могут управлять определенными системами, поставляемыми Западом.

Ранее Водолацкий заявил, что Вооруженные силы Украины из-за неудач на фронте и продвижения российских войск вперед пытаются нанести ущерб мирным жителям Донбасса и Новороссии.