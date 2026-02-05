Реклама

Россия
20:26, 5 февраля 2026Россия

Депутат рассказал о пунктах призыва в приютах для бездомных на Украине

Депутат Водолацкий: На Украине создали пункты призыва в приютах для бездомных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Пункты призыва на воинскую службу организовали на территории социальных приютов для бездомных на Украине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня даже в социальных приютах для бездомных организованы пункты призыва [в ВСУ], когда человека за хлеб, за одежду забирают и отправляют их на передовую. Собирают их по помойкам, по свалкам, один раз помыли, побрили и отправили», — объяснил он.

По мнению депутата, подобная ситуация сложилась из-за массового оттока мужчин призывного возраста. В связи с этим ВСУ не имеют возможности пополнять свои ряды кадрами. Водолацкий также пояснил, что заключенные и бездомные, отправляющиеся на передовую, не могут управлять определенными системами, поставляемыми Западом.

Ранее Водолацкий заявил, что Вооруженные силы Украины из-за неудач на фронте и продвижения российских войск вперед пытаются нанести ущерб мирным жителям Донбасса и Новороссии.

