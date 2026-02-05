Реклама

20:41, 5 февраля 2026

Дмитриев ответил на слова Трампа об Украине четырьмя эмодзи

Виктория Кондратьева
Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о близости достижения соглашения по Украине с помощью четырех эмодзи. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

В публикации Дмитриев привел цитату Трампа, сообщившего, что стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине. Спецпредставитель российского лидера сопроводил цитату эмодзи в виде российского и американского флагов, между которыми расположен символ рукопожатия. Четвертым эмодзи стало изображение голубя мира.

Ранее американский лидер сообщил, что США упорно работают над тем, чтобы положить конец украинскому конфликту. С таким заявлением Трамп выступил после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

