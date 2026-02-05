Долги по зарплате в России выросли в два раза

Росстат сообщил о росте долгов по зарплате в России к концу 2025 года в 2,3 раза

На конец декабря объем просроченной задолженности по заработной плате в России достиг 2,272 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, и на 14,5 процента больше, чем в ноябре. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

На долги, образовавшиеся в прошлом году, приходится 78,8 процента (1,598 миллиарда рублей). Еще 320,1 миллиона работодатели задолжали в 2024-м, а 109,6 миллиона — в 2023-м и ранее.

Наименьшие обязательства в этой области имеют местные и федеральный бюджеты — из них не переведены работникам всего 400 тысяч и 900 тысяч рублей соответственно. Бюджеты субъектов Федерации задолжали 262,6 миллиона рублей. Задолженность предприятий по причине отсутствия собственных средств составила 1,763 миллиарда рублей.

Сильнее всего от задержек заработной платы пострадали строители (23,7 процента), сотрудники из области здравоохранения и социальных услуг (16,6 процента), рабочие на обрабатывающих производствах (15,4 процента), а также представители сферы образования (9,1 процента).

В декабре прошлого года на невыплату обещанных денег пожаловались вахтовые рабочие, которые занимаются строительством Волковского горно-обогатительного комбината в Нижнем Тагиле. В конце ноября стало известно, что более двух месяцев не выплачивает зарплату сотрудникам Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ).