16:02, 5 февраля 2026Авто

Эксперт назвала полную локализацию авторынка утопией

Эксперт Арабаджи раскрыла, когда Россия приблизится к стопроцентной локализации
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Идея полной локализации — утопическая, заявила глава агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. Когда Россия приблизится к максимально возможному уровню замещения иностранных автокомпонентов, она рассказала НСН.

По словам эксперта, российские автопроизводители прикладывают все усилия для решения этой задачи. Работа над локализацией началась еще в 2005 году с введения первого режима промышленной сборки, однако после ухода иностранных компаний в 2022 году страна столкнулась с дефицитом продукции.

«Так что 17 лет мы этим занимались и вот к чему пришли. Все производить от винтика до суперсложного элемента мы никогда не будем. Любой рынок, даже самый развитый, на 100 процентов никогда не локализован», — заявила Арабаджи и привела в пример высокотехнологичный Китай, который тоже сотрудничает с иностранными поставщиками. «Все равно где-то есть какое-то уникальное сырье, микросхемы. Поэтому это утопия, и мы здесь не уникальны», — подчеркнула она.

Говоря про автозапчасти, специалист заявила, что сейчас они поступают в Россию из дружественных государств, в первую очередь из Белоруссии и Китая. Однако воздержалась от конкретизации всех актуальных поставщиков. «Вообще импорт запрещено анализировать именно для того, чтобы не было понятно, откуда и каким образом что везется», — закрыла вопрос Арабаджи.

Ранее эксперт Александр Сосновский рассказал автомобилистам об отличии декларации производителей от официально подтвержденных стандартов моторных масел.

