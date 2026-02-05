Реклама

09:30, 5 февраля 2026Спорт

Фаворит драфта НХЛ оказался под угрозой 20-летнего тюремного срока

Фаворит драфта НХЛ Маккенна оказался под угрозой 20-летнего тюремного срока
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joel Marklund / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Канадскому хоккеисту Гэвину МакКенне, который является одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ)‑2026, грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщает ESPN.

31 января в Пенсильвании 18‑летний хоккеист ударил 21‑летнего мужчину по лицу. Пострадавший получил травмы, которые потребовали хирургического вмешательства.

МакКенну обвиняют в нападении, а также попытке нанесения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, хоккеисту вменяются два административных правонарушения: участие в драке и домогательство. Форварду грозит 20 лет тюрьмы.

Канадец был освобожден из под стражи под залог в 20 тысяч долларов. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.

