Финляндия увеличила число переводчиков в службах спасения из-за конфликта на Украине

Служба экстренной помощи Финляндии увеличила число переводчиков из-за Украины

Служба экстренной помощи Финляндии увеличила число переводчиков из-за конфликта на Украине, об этом говорится в пресс-релизе службы.

«Потребность в переводе обращений значительно выросла после начала конфликта на Украине», — отмечается в сообщении.

Так, в прошлом году в службы спасения поступило 595 сообщений на украинском языке. Большинство случаев пришлось на русский язык (710), на третьем месте арабский (214 случаев). Всего перевод экстренных вызовов потребовался 1844 раза.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что стране придется восстановить отношения с Россией. «Когда появится мирный договор [по Украине], отношения с Россией придется постепенно нормализовать», — сказала она.