Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 5 февраля 2026Мир

Финляндия увеличила число переводчиков в службах спасения из-за конфликта на Украине

Служба экстренной помощи Финляндии увеличила число переводчиков из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Служба экстренной помощи Финляндии увеличила число переводчиков из-за конфликта на Украине, об этом говорится в пресс-релизе службы.

«Потребность в переводе обращений значительно выросла после начала конфликта на Украине», — отмечается в сообщении.

Так, в прошлом году в службы спасения поступило 595 сообщений на украинском языке. Большинство случаев пришлось на русский язык (710), на третьем месте арабский (214 случаев). Всего перевод экстренных вызовов потребовался 1844 раза.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что стране придется восстановить отношения с Россией. «Когда появится мирный договор [по Украине], отношения с Россией придется постепенно нормализовать», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В России предложили создать отечественный аналог Roblox

    Россиянам назвали возраст начала старения мозга

    Финляндия увеличила число переводчиков в службах спасения из-за конфликта на Украине

    Россиян предупредили о популярных схемах мошенников к 14 февраля

    Директриса организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников и избежала тюрьмы

    В США российский Т-72 назвали лучшим танком на Земле

    Вице-президент США допустил сотрудничество с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok