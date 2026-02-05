Генсек НАТО оказался в опасной ситуации во время визита в Киев

BZ: Сирена воздушной тревоги сработала во время визита Рютте в Киев

Когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказался в Киеве, там сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Армия предупредила об "угрозе баллистической ракеты" рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась», — говорится в материале.

Уточняется, что Рютте прибыл в Киев в то время, когда российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил Рютте в том, что он пытается сорвать переговоры России, США и Украины.