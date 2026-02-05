Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:49, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Генсек НАТО оказался в опасной ситуации во время визита в Киев

BZ: Сирена воздушной тревоги сработала во время визита Рютте в Киев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказался в Киеве, там сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Армия предупредила об "угрозе баллистической ракеты" рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась», — говорится в материале.

Уточняется, что Рютте прибыл в Киев в то время, когда российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил Рютте в том, что он пытается сорвать переговоры России, США и Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    ООН призвала Россию и США возобновить переговоры по контролю над вооружениями

    В Киеве рассказали о реакции Трампа после удара ВС России

    Женщина встретила маньяка по прозвищу «Саффолкский душитель» и осталась жива

    Девушка пожаловалась на потерявшего интерес к сексу после потери девственности бойфренда

    В России предупредили о риске начала ядерной гонки

    Генсек НАТО оказался в опасной ситуации во время визита в Киев

    В России предложили создать отечественный аналог Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok