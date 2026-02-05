Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия на Олимпиаде-2026 Тутберидзе

Глава WADA Банька заявил о дискомфорте из-за присутствия на ОИ-2026 Тутберидзе

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о приезде на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер заявил, что испытывает дискомфорт из-за присутствия специалиста на соревнованиях. «Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения. Ее видели здесь», — заявил Банька.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее тренером на тот момент была Тутберидзе.

На Играх 2026 года в женском одиночном катании в нейтральном статусе выступит россиянка Аделия Петросян. Она тренируется под руководством Тутберидзе.