Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 5 февраля 2026Мир

Китай сделал заявление об истечении срока ДСНВ

МИД КНР об истечении ДСНВ: Китай не намерен участвовать в гонке вооружений
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одним государством. Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США, передает РИА Новости.

«Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, который необходим для национальной безопасности. КНР не намерена вступать в гонку вооружений ни с одной страной. Пекин последовательно выступает за то, чтобы продвижение ядерного разоружения основывалось на принципе поддержания глобальной стратегической стабильности и обеспечения того, чтобы безопасность государств не подрывалась», — отметил дипломат.

Линь Цзянь также указал на то, что ядерные силы Пекина не находятся на уровне Москвы и Вашингтона и поэтому на данном этапе республика не будет участвовать в возможных переговорах о включении КНР в ДСНВ.

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и США. Несмотря на то, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов предпринято не было.

Отмечается, что нежелание Вашингтона продлить договор связано с желанием включить в соглашение Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Названа тема переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok