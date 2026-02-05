Китай сделал заявление об истечении срока ДСНВ

МИД КНР об истечении ДСНВ: Китай не намерен участвовать в гонке вооружений

Китай не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одним государством. Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США, передает РИА Новости.

«Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, который необходим для национальной безопасности. КНР не намерена вступать в гонку вооружений ни с одной страной. Пекин последовательно выступает за то, чтобы продвижение ядерного разоружения основывалось на принципе поддержания глобальной стратегической стабильности и обеспечения того, чтобы безопасность государств не подрывалась», — отметил дипломат.

Линь Цзянь также указал на то, что ядерные силы Пекина не находятся на уровне Москвы и Вашингтона и поэтому на данном этапе республика не будет участвовать в возможных переговорах о включении КНР в ДСНВ.

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и США. Несмотря на то, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов предпринято не было.

Отмечается, что нежелание Вашингтона продлить договор связано с желанием включить в соглашение Китай.

